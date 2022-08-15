Antalya haberi: Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı

Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Antalyaspor'u temsil etti.

Konya'da 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışan cimnastik milli takımının 7 kişilik sporcu listesinin ikisini Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu oluşturdu.

Grup serisinde yarışan beş milli sporcudan biri olan Melisa Sert, 3 Kurdele, 1 Top kategorisinde topladığı puanlarla Ay-Yıldızlı ekip ile birlikte bronz madalya alarak kürsüye çıkma başarısını gösterirken; bireysel olarak dört alette yarışan Nilgün Sarıoğlu ise çember, labut ve kurdelede ortaya koyduğu performans ile finale kalarak etkinliği 8. olarak tamamladı. - ANTALYA