Haber : Antalya haber: Ümraniyespor Antalyaspor maçının VAR'ı Alper Çetin - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber: Ümraniyespor Antalyaspor maçının VAR'ı Alper Çetin

 - Güncelleme:
Antalya haber: Ümraniyespor Antalyaspor maçının VAR'ı Alper Çetin

Antalya spor haberine göre Ümraniyespor'un bugün Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Ümraniyespor'un bugün Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugün saat 19.15'te oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title