Antalya haber | Okçulukta Türkiye Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanacak
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Gelen Antalya haberlerine göre Okçulukta 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 7-11 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Okçulukta 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 7-11 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, yarışmalara Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.
Müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor