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Antalya haber | Okçulukta Türkiye Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanacak

Spor Haberleri

Antalya haber | Okçulukta Türkiye Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanacak

Gelen Antalya haberlerine göre Okçulukta 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 7-11 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Okçulukta 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 7-11 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, yarışmalara Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Antalya Türkiye Eylül Spor Haberler

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