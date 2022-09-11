Antalya haber | Muratpaşa Belediyesi'nden ücretsiz buz pateni kursu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, sonbahar dönemi spor okullarında 6-10 yaş arası çocuklara buzda kaymayı öğretecek. Teneffüs Park içinde bulunan Antalya'nın ilk ve tek doğal bu pistinde gerçekleşecek ücretsiz buz pateni kursuna kayıtlar pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın her çocuğun istediği spor branşında temel eğitim almasını ve yetişkinlerin düzenli spor yapmalarını sağlayan sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi kayıtları pazartesi başlıyor. Spor okulu bu dönem, çocuk ve gençlere yönelik 17 ve yetişkinler içinse 9 branşta açılacak.

Muratpaşa Belediyiesi, sonbahar döneminde 6-10 yaş arası çocuklar için ücretsiz buz pateni kursu da düzenleyecek. Teneffüs Park içinde bulunan Antalya'nın ilk ve tek doğal bu pistinde gerçekleşecek eğitimler, 17 dönem devam edecek. Birer saatlik iki dersten oluşacak her dönemde çocuklar, buzun üstünde dengede durmayı, kayarak hareket etmeyi öğrenecek. Bu pateni kursunda ilk dönemin ilk dersi 28 Eylül Çarşamba gerçekleşecek.

Ücretsiz kurs için kayıtlar 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi ve muratpasa-bld.gov.tr alan adlı belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Kursa kayıt yaptıranların uzun kollu kıyafet ve eldivenle gelmesi yeterli olacak. - ANTALYA