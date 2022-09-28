Antalya haberi | Konyaaltı Belediyesi Güz Dönemi Spor Kursları İçin Kayıtlar Sürüyor

Konyaaltı Belediyesi'nin güz dönemi spor kurslarının kayıtları başladı. Kontenjanla sınırlı kurslar için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği güz dönemi spor kurslarına başvurular başladı.

Çocuklar ve yetişkinler için 5 farklı branşta açılacak kursların başvuruları, 30 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Kurslar kapsamında, 7 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara futbol, basketbol ve tenis branşlarında; yetişkinlere ise tenis, sabah sporu ve pilates branşlarında eğitimler verilecek.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 30 Eylül Cuma gününe kadar ' www.konyaalti.bel.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Belediye olarak sportif ve kültürel kurslara çok önem verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Özellikle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sporun herhangi bir branşıyla uğraşmasını çok önemli buluyorum. Çocuklarımızın sporla ve sanatla uğraşan bireyler haline gelmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.