Antalya haber... Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları Antalya haberi... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Koordinasyon ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Spor AA / Süha Gür Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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