Antalya haber! Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü Antalya spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi. Teknik ısınmayla başlayan ikinci idmanın ise 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam ettiği ve şut atarak tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı bulunan Leo Dubois'nın tedavisine devam edildiği kaydedildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor AA / Süha Gür Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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