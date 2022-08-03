Antalya haber! Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü
Antalya spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.
Teknik ısınmayla başlayan ikinci idmanın ise 5'e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla devam ettiği ve şut atarak tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Leo Dubois'nın tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.