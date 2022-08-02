Antalya haber: Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı Antalya spor haberi: Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Bugünkü antrenmanda sakatlığı bulunan Leo Dubois yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Antalya haber: Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.