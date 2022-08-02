Antalya haber: Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı
Antalya spor haberi: Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
- Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Bugünkü antrenmanda sakatlığı bulunan Leo Dubois yer almadı.Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor