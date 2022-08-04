Antalya haber... Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber... Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalya haber... Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Edinilen Antalya haberine göre Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

 - Güncelleme:

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan sakatlıktan dönenn Sacha Boey takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title