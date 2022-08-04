Antalya haber... Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Edinilen Antalya haberine göre Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan sakatlıktan dönenn Sacha Boey takımla birlikte çalışmalara başladı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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