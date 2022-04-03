Antalya Grand Slam sona erdi

ANTALYA (DHA) - İkinci kez ev sahipliğini Antalya'nın yaptığı önemli organizasyonun son gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Son gün tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ilk maçta Kübalı, ikinci maçında Hırvat rakibini (3 shido) ipponla yendi ve çeyrek finalist oldu. Bu turda Fransız Lea Fontaine'ye yenilen milli judocu, repesaj mücadelesinde Hollandalı Marit Kamps'a kaybetti ve sıkletinde 7'nci oldu.

+100 kg: 1. Guram Tushishvili (Gürcistan), 2. Alisher Yusupov (Özbekistan), 3. Temur Rakhimov (Tacikistan), 3. Andy Granda (Küba)