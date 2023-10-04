Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Otizmli Çocuklarla Buluştu

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Aksu ilçesindeki otizmli çocukları ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle açılan merkezde eğitim alan çocuklarla ilgilenen Gürhan, projeler hakkında bilgi verdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürhan, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'ndeki Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi öğrencilerini ziyaret etti.

Gürhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle açılan merkezde hafta içi 8'er saat atölyelerde ve spor alanlarında eğitim alıp, hayvanların da olduğu doğal ortamda vakit geçiren 12 çocukla yakından ilgilendi.

Ziyarette bulunan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 1950 yılında yapılan ve uzun yıllar önce terk edilen köy okulu ile ilgili proje hazırladıklarını belirtti.

Hayırsever Şahin Harun Kırbıyık tarafından otizmli çocuklar için yaptırılan merkezde çocuklar ve ailelerinin haftanın 5 günü bulunduğunu bildiren Baz, "Anneler, çocuklar ve eğitimciler burada büyük bir aile olduk. Çocuklar eğitim alırken anneler yemekle ve çevre düzeniyle ilgileniyor çocuklarının güvenli bir biçimde olduğunun rahatlığıyla zaman geçiriyor." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla özel gereksinimli ve otizmli bireylerin daha iyi bir yaşam sürmelerine yönelik birçok proje yürüttüklerini kaydetti.

Tesislerde spor yapmaları için "Mutlu Çarşamba" projesi ve gençlik merkezlerinin atölyelerinde çeşitli aktivitelerle kentin gerçeğini ulusal projeler anlamında da farkındalığa çevirme yolunda çalışmaları olduğunu aktaran Gürhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da ilk defa gençlik kampımızda bu çocuklarımızı ailelerinden uzakta kamp yaptırdık. Atılan adımımız sayesinde ailelerden çok olumlu tepkiler aldık. Bakanlığımız diğer ilerimizdeki kamplarımızda da özel bireylerimizi ve ailelerine ağırlamaya başladı. Çocuklarımızın yaşam alanı oluşturması için bu okulumuzun hemen arkasında bulunan 15 dönümlük arazinin tahsisini aldık. Spor ve sosyal yaşam haline getirdik. Bizim de bir hayalimiz var. 'Sporla engelsiz yaşam' alanları kuracak, çocuklarımızın hayata sanatla ve sporla gülümsemelerini sağlayacağız."

Bu arada gençlik merkezi gönülleri tarafından hazırlanan eğitsel parkurlarda spor yapan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Ayrıca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklar tarafından takılan hayvan figürlü maskelerle farkındalık oluşturuldu.