Antalya'da Yeşilçam Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile TODOSK tarafından etkinlik düzenlendi. Toplam 70 kişinin katıldığı yürüyüş, 6,2 kilometrelik etapta gerçekleşti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından Akdamlar Pazarı mevkisinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Toplam 70 kişinin yer aldığı yürüyüş, 6,2 kilometrelik etabın ardından aynı noktada sona erdi.

Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'ndaki yürüyüşe katılanlar hem doğada zaman geçirdi hem de spor yaptı.