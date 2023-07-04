Antalya'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen yaz spor okullarının açılışı yapıldı. Kentin 19 ilçesindeki çocuk ve gençlere 40 farklı branşta eğitim verilecek olan spor okulları ücretsiz hizmet verecek.

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen yaz spor okullarının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentin 19 ilçesindeki çocuk ve gençlere 40 farklı branşta eğitim verilecek yaz spor okullarının açılışı, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, törende yaptığı konuşmada, spora gönül verenlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sezgin, spor okulları projesinin çocuklar için bir fırsat olduğunu belirterek,"Çocuklarımız sporla buluşacak, bu da onların yaşam kalitesini geliştirerek sağlıklı bir bedene sahip olmalarını sağlayacak. Spor birey için kaliteli bir yaşamın ana koşuludur. Ayrıca bir ülkenin gelişmişlik ve kalkınmasında da önemli koşullardan biridir. Çünkü spor, insanları sevgide, mutlulukta ve sağlıkta buluşturur. Biz spor sevgisini ve alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise 19 ilçede hizmet verecek okullarda 40 branşta spor kursu bulunacağını ve 518 antrenörün yer alacağını söyledi.

Spor okullarında 12 engelli branşı olduğunu ve sporda engel tanımadıklarını belirten Gürhan, "Antalya'da spor yapmayan çocuk, genç kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın tatilde zamanını farklı branşlarda antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Okulların ücretsiz hizmet vereceğini aktaran Gürhan, ilçe müdürlükleri ve il müdürlüğü internet sitesinden başvuruların yapılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, branş tanıtımları ve gençler tarafından hazırlanan kaykay, bisiklet ve basketbol akrobasi gösterileri yapıldı.