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Antalya'da Vatandaşlar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu Kutladı

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması kutlandı. Vatandaşlar büyük bir sevinçle maçı izledi ve araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.

Antalya'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını kutladı.

Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Kent Parkı'na kurduğu büyük ekranlardan "Filenin Sultanları"nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendiği maçı izleyenler, ay-yıldızlı takımın zaferiyle büyük sevinç yaşadı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kazanmasıyla parkta yapılan kutlamalara katıldı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

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