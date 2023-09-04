Antalya'da Vatandaşlar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu Kutladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması kutlandı. Vatandaşlar büyük bir sevinçle maçı izledi ve araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.