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Antalya'da Uluslararası Runtalya Maratonu Başladı

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı. Maratonda farklı kategorilerde yarışlar düzenlenecek ve dereceye giren sporcular ödüllerini alacak.

Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı.

Kentte 2006'dan bu yana düzenlenen maratona, 1600'ü yabancı, 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı.

Antalya Kültür Merkezi'nin önünden başlayan yarışların startını Antalya Valisi Hulisi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek birlikte verdi.

Organizasyonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runataya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşulacak. Dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Bu arada maratona katılan bazı koşucuların giydikleri renkli kıyafet ve aksesuarları dikkati çekti. Bazı yarışmacılar da kucaklarında çocukları ve evcil hayvanlarıyla koştu.

Kaynak: AA / Spor

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