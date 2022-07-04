Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

AA - Mert Cantürk - Spor
 - Güncelleme:
Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen organizasyon Galip Dere Plajı'nda yapıldı.

Üç gün süren mücadeleler sonunda, genç kadınlarda Kıbrıs Dikmen Spor Kulübü, büyük kadınlarda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, genç erkeklerde İzmir İzgem Spor Kulübü, büyük erkeklerde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törenle verildi.

AA / Mert Cantürk - Spor

Antalya Türkiye Alanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title