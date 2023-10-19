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Antalya'da UCI Nirvana Gran Fondo World Series Yarışması Başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da düzenlenecek olan UCI Nirvana Gran Fondo World Series yarışması, 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan organizasyon, bisiklet turizmi temasıyla yapılacak ve daha fazla yerli ve yabancı sporcunun katılımı bekleniyor.