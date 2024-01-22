Antalya'da Türkiye O-Days ve Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından, Antalya'da "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu faaliyet programı çerçevesinde 25-28 Ocak'ta Alanya'da düzenlenecek yarışlara 96 kulüpten 660 kadın ve 926 erkek sporcu ile 134 ferdi sporcu olmak üzere toplam 1720 sporcu katılacak.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Alanya Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin destekleriyle yapılacak yarışlarda sporcular, derece için mücadele edecek.

Türkiye O-Days Orta Mesafe yarışı ile başlayacak yarışlar, Alanya Çarşı'daki sürat mücadelesiyle tamamlanacak.