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Antalya'da Türkiye O-Days ve Oryantiring Şampiyonası başladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye O-Days, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe ve U14 2. Kademe Yarışları başladı. Organizasyonda 1720 sporcu mücadele edecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları"nın ilk günü, Cebelireis Dağı bölgesinde gerçekleştirildi.

Türkiye O-Days Orta Mesafe yarışı ile başlayan 4 günlük organizasyonda 96 kulüpten 660 kadın ve 926 erkek sporcu ile 134 ferdi sporcu olmak üzere toplam 1720 sporcu mücadele edecek.

Yarın Alanya Kalesi'nde sürat yarışıyla devam edecek etkinlik, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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