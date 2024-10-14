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Antalya'da Türkiye Drag Şampiyonası Heyecanı

Antalya'da Türkiye Drag Şampiyonası Heyecanı
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Antalya'nın Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışlarına ev sahipliği yaptı. 57 sporcu, 2024 yılı şampiyonluğu için mücadele etti.

Antalya'da Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 57 sporcu, 2024 yılı şampiyonluğu için rekabet etti.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları, Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlarda 2024 yılı şampiyonları belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 57 sporcu, 2024 yılı şampiyonluğu için yarıştı. 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, yerini 2. ayak yarışlarına bıraktı. 13 Ekim Pazar günü ise 3. ayak yarışları hız tutkunlarını yeniden buluşturdu.

Mersin Motosiklet Spor Kulübü birinci oldu

Yarışlar 11 farklı kategoride düzenlendi. Sporcular; Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorisinde dereceye girmek için mücadele ederken, izleyiciler de bu heyecanı tribünlerden takip etti.

2024 yılı şampiyonlarının belirlendiği yarışlarda, Mersin Motosiklet Spor Kulübü de birinciliğini ilan etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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