Antalya'da Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Şampiyonu Manuel Lettenbichler

Kemer'de düzenlenen 16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinci oldu. Yaklaşık 382 sporcunun katıldığı organizasyonda, zorlu dağ etabının ardından ödüller verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 16'ncısında şampiyonluğu Manuel Lettenbichler elde etti.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen ve yaklaşık 37 ülkeden 382 sporcuyu ağırlayan organizasyonun dağ etabı gerçekleştirildi.

Çamyuva Sahili'nden başlayıp, Kesmeboğazı'nı geçen sporcular, ormanlık arazi içinden devam edip zorlu kaya tırmanışının ardından 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler 3: 49: 24,25'lik derecesiyle organizasyonda zirvede yer aldı. İkinciliği 3: 55: 12,01'lik derecesiyle İspanyol sporcu Mario Roman, üçüncülüğü ise 4: 02: 41,37'lik derecesiyle İngiliz sporcu Mitch Brightmore elde etti.

Tahtalı Dağı'nın zirvesinde düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi.

Spor Toto, Cazador Tekstil ve Talay Lojistik sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferik'in katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 9 Ekim'de plaj etabıyla start almıştı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
500
