Antalya'da Sahil Sürat Dünya Şampiyonası Başlıyor

Sahil Sürat Dünya Şampiyonası finalleri, 6-9 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Manavgat ilçesindeki Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenecek organizasyona 55 ülkeden 611 sporcu mücadele edecek.

Ev sahibi olarak tüm tekne sınıflarında mücadele edecek Türkiye adına Talha Çelik, Oğuz Kekeç, Ahmet Ofluoğlu, Ali Asrın Öz, Efnan Sezgin, Derin Kumuk, İrem Üstündağ, Melek Su Aktepe, Derin Özyiğit, Kaan Yılmaz Aydın, Alper Şevket Eren, Şenay Yılmaz, Enes Gök, Simge Zeynep Gündüz, Deniznur Baykara, Fatih Ünsal, Meriç Ağkuş, Muharrem Dakin, Elis Özbay ve Güneş İpek, ay-yıldızlı formayı giyecek.

Bu arada Tayland, Paraguay, Amerikan Samoası, Bulgaristan, Özbekistan, El Salvador, Gürcistan, Kuveyt ve Meksika, Irak, ilk kez yarışacak ülkeler arasında yer alacak.

Şampiyonların mücadelesine sahne olacak

Erkekler tek çifte kategorisinde 40 sporcu yarışacak. Bunlar arasında Finlandiya'dan Joel Naukkarinen, Yeni Zelanda'dan Finlay Hamill, Avustralya'dan Tokyo 2020 Olimpiyat şampiyonu Spencer Turrin ve mevcut ünvan sahibi ABD'li Christopher Bak gibi tanınmış isimler yer alacak. Ayrıca, Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı James Cox da ünvan için mücadele edecek.

Kadınlar tek çifte kategorisinde, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Yeni Zelendalı sporcu Emma Twigg ile dünya ve Avrupa şampiyonu Avusturyalı Magdalena Lobnig arasındaki mücadele merakla bekleniyor. ABD'den Christine Cavallo, İngiltere'den Laura Mackenzie ve Polonya'dan Martyna Radosz gibi üst düzey sporcular da yarışacak.

Mix iki çifte kategorisinde 33 ekip yarışacak. Finallerde, İspanya'dan çok sayıda madalya sahibi Adrian Miramon Quiroga ve İtalya'dan Tokyo 2020 Olimpiyat şampiyonu Federica Cesarini gibi isimler zafere ulaşmak için çaba sarfedecek.

2023 ve 2024'te gösteri etkinliği olarak yer alan para mix iki çifte (INMix2x), ilk kez resmi şampiyona etkinliği olarak programa alındı. Bu kategoride bir engelli olmayan kürekçi ile sınıflandırılmış bir para kürekçiden oluşan takımlar mücadele edecek. Altı ülkeden takımlar bu yarışta yer alacak.