Antalya'da Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Buluşuyor
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlık için sahadayız' sloganıyla 3 Kasım'da başlayacak 24. Geleneksel Futbol Turnuvası'nı düzenliyor. Turnuvada sağlık çalışanları kaynaşacak.
Antalya'daki sağlık kurumları, futbol turnuvasında buluşacak.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün Geleneksel Futbol Turnuvası'nın 24'üncüsü, "Sağlık için sahadayız" sloganıyla 3 Kasım'da Kepez Spor Tesisleri'nde başlayacak.
Turnuvanın 31 Ekim'deki kura çekiminin ardından katılacak takım sayısına göre maç takvimi netlik kazanacak.
Sağlık çalışanlarının kaynaşması amacını taşıyan organizasyonun bir ay sürmesi planlanıyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor