Antalya'da Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
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Antalya'da gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Küçük ve Yıldız Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada madalya kazanan sporcuların isimleri açıklandı.
Antalya'da gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Küçük ve Yıldız Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular, genel tasnif, çember, top, labut, kurdele ve grupta mücadele etti.
Şampiyonada madalyada kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:
Yıldızlar:
Genel tasnif:
Altın: Selen Camcı
Gümüş: Alya Arslan
Bronz: Zeynep Hepşenol
Çember aleti:
Altın: Selen Camcı
Gümüş: Alya Arslan
Bronz: Zeynep Hepşenol
Top aleti:
Altın: Selen Camcı
Gümüş: Öykü Özoğuz
Bronz: Ela Alparslan
Labut aleti:
Altın: Selen Camcı
Gümüş: Alya Arslan
Bronz: Ceylin Su Uzkara
Kurdele aleti:
Altın: Alya Arslan
Gümüş: Zeynep Hepşenol
Bronz: Selen Camcı
Grup:
Altın: Lisia Özek, Asya Yüksek, Ayşe Melek Alp, Fatma Ceyda Alp, Selen Camcı ve Zeynep Alan
Gümüş: Azra Arkış, Ceylin Su Uzkara, Emine Melisa Mernekli, Selin Kaya ve Sofiya Altun
Bronz: Arya Bağışlıyan, Bengü Azra Bağcı, İlke Akkaşoğlu, Masal Kasan, Minel Beren Cirit ve Sare Su Çiçek
Küçükler:
Genel tasnif:
Altın: Nil Deniz Tarhan
Gümüş: Şimal Salman
Bronz: Mira Öztürk
Çember aleti:
Altın: Şimal Salman
Gümüş: Nil Deniz Tarhan
Bronz: Mira Öztürk
Top aleti:
Altın: Şimal Salman
Gümüş: Mira Öztürk
Bronz: Nil Deniz Tarhan
Labut aleti:
Altın: Nil Deniz Tarhan
Gümüş: Dilara Taşyürek
Bronz: Zeynep Ada Mahmutoğlu
Grup:
Altın: Ceylin Emine Köse, Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan ve Şimal Salman
Gümüş: Beren Töngel, Beril Duran, Dicle Giray, Masal Kaygalak ve Mira Naz Türkyılmaz
Bronz: Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün ve Nehir Esen