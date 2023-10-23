Antalya'da Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Küçük ve Yıldız Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular, genel tasnif, çember, top, labut, kurdele ve grupta mücadele etti.

Şampiyonada madalyada kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Yıldızlar:

Genel tasnif:

Altın: Selen Camcı

Gümüş: Alya Arslan

Bronz: Zeynep Hepşenol

Çember aleti:

Altın: Selen Camcı

Gümüş: Alya Arslan

Bronz: Zeynep Hepşenol

Top aleti:

Altın: Selen Camcı

Gümüş: Öykü Özoğuz

Bronz: Ela Alparslan

Labut aleti:

Altın: Selen Camcı

Gümüş: Alya Arslan

Bronz: Ceylin Su Uzkara

Kurdele aleti:

Altın: Alya Arslan

Gümüş: Zeynep Hepşenol

Bronz: Selen Camcı

Grup:

Altın: Lisia Özek, Asya Yüksek, Ayşe Melek Alp, Fatma Ceyda Alp, Selen Camcı ve Zeynep Alan

Gümüş: Azra Arkış, Ceylin Su Uzkara, Emine Melisa Mernekli, Selin Kaya ve Sofiya Altun

Bronz: Arya Bağışlıyan, Bengü Azra Bağcı, İlke Akkaşoğlu, Masal Kasan, Minel Beren Cirit ve Sare Su Çiçek

Küçükler:

Genel tasnif:

Altın: Nil Deniz Tarhan

Gümüş: Şimal Salman

Bronz: Mira Öztürk

Çember aleti:

Altın: Şimal Salman

Gümüş: Nil Deniz Tarhan

Bronz: Mira Öztürk

Top aleti:

Altın: Şimal Salman

Gümüş: Mira Öztürk

Bronz: Nil Deniz Tarhan

Labut aleti:

Altın: Nil Deniz Tarhan

Gümüş: Dilara Taşyürek

Bronz: Zeynep Ada Mahmutoğlu

Grup:

Altın: Ceylin Emine Köse, Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan ve Şimal Salman

Gümüş: Beren Töngel, Beril Duran, Dicle Giray, Masal Kaygalak ve Mira Naz Türkyılmaz

Bronz: Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün ve Nehir Esen