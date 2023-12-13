Antalya'da Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, başarılı bir şekilde tamamlandı. Şampiyonaya 81 ildeki yaklaşık 125 özel sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

İki gün süren ve 81 ildeki müsabakalar sonrası barajları aşan yaklaşık 125 özel sporcunun (down, otizm ve mental) katıldığı organizasyonda, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.