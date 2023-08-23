Antalya'da Otodrag Yarışları Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek olan otodrag yarışları, 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kepez Drag Pisti'nde yapılacak olan yarışa Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunları katılacak.