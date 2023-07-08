Antalya'da Otodrag Yarışı Hız Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışları, Antalya'da başladı. Türkiye'nin farklı illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 82 sporcu yarışlara katıldı. Yarışlar, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başladı ve yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.