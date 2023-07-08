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Antalya'da Otodrag Yarışı Hız Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Antalya'da Otodrag Yarışı Hız Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Spor Haberleri

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışları, Antalya'da başladı. Türkiye'nin farklı illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 82 sporcu yarışlara katıldı. Yarışlar, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başladı ve yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Antalya'da düzenlenen otodrag yarışı, hız tutkunlarını bir araya getirdi.

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışları, Odabaşı Mahallesi'ndeki Drag Pisti'nde başladı.

Yarışlara, Türkiye'nin farklı illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 82 sporcu katıldı.

Otomobil Sporları Federasyonu Mahalli Oto Drag kuralarına uygun olarak yapılan yarışlar, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle start aldı.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Spor

Kepez Belediyesi Antalya Kepez Spor Haberler

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