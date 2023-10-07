Antalya'da Otobüs Şoförüne Emniyet Kemeri İhlali Cezası

Antalya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şoförü, emniyet kemeri takmaması nedeniyle trafik denetçileri tarafından cezalandırıldı. Otobüs, İstanbul-Alanya seferini yaparken denetim amacıyla durduruldu ve şoföre cezai işlem uygulandı.

Antalya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, yolcu olarak binen sivil trafik denetmenleri tarafından denetleniyor. İstanbul- Alanya seferini yapan otobüse denetim amacıyla binen trafik görevlisi, yol boyunca izlediği otobüs şoförüne emniyet kemeri takmamaktan işlem yaptırdı.

İstanbul otogarından Alanya seferini yapan otobüse binen İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik ekiplerinde görevli polis memuru, Manavgat otogarına geldiğinde, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğini arayarak otogara ekip istedi. Otogara giden ekiple görüşen gizli denetmen, İstanbul'dan Manavgat'a kadar yolculuk yaptığını, sürücünün buraya kadar hatası olmadığını, ancak emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanması gerektiğini söyledi. Hazırladığı raporun bir nüshasını da trafik ekiplerine verdi. Denetmenin verdiği bilgi doğrultusunda otobüsün takografını da kontrol eden trafik ekibi, emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uyguladıkları otobüs şoförünü uyardıktan sonra, yol boyunca kural ihlali yapmamasından dolayı kutladı. Yetkililer, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sık sık denetmenler tarafından denetlendiğini, otobüs sürücülerinin bunun bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA