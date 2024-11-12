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Antalya'da Olimpik Kaykay Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'da Olimpik Kaykay Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi
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Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen olimpik kaykay tanıtım etkinliği, 4-8 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Profesyonel sporcuların desteğiyle çocuklara kaykay eğitimi verildi ve katılımcılara kaykay hediye edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Antalya'da olimpik kaykay tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya Atatürk Anıtı alanında 4-8 yaş arasındaki çocuklara yönelik yapılan etkinlik ilgi gördü. Profesyonel kaykay sporcuları ve milli takım antrenörü Kale Hill'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar kaykay sporuyla tanıştı.

Antrenör Hill'in yönetiminde çocukların kaykay sporunu güvenli bir şekilde öğrenebilmeleri için çim üzerinde yapılan temel kaykay eğitimleri sonrasında etkinliğe katılan çocuklara kaykay hediye edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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