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Antalya'da Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz

Antalya'da Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz

Spor Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ve nostalji tramvayı, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'daki 4 günlük Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: ANKA / Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Spor Haberler

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