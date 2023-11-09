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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konular kontrol edildi. Denetimler sonucunda 628 sürücüye para cezası uygulandı.