Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi

AA - Zehra Tekeci - Spor
 - Güncelleme:
Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi

Antalya Skyrunning Spor Kulübünce "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda düzenlenen "Zaman Geçidinde Yürüyelim" etkinliğine katılan sporculara ödülleri verildi.

Antalya Skyrunning Spor Kulübünce "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda düzenlenen "Zaman Geçidinde Yürüyelim" etkinliğine katılan sporculara ödülleri verildi.

Muratpaşa ilçesindeki Antalya Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya Rehberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Şahin Şahakalkan, Antalya Skyrunning Spor Kulübü Başkanı Mürşidin Demircan, kulübün genel sekreteri Fuat Üret ve sporcular katıldı.

Spor Kulübü Başkanı Demircan, Döşemealtı ilçesinde oluşturulan "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Parkur alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Demican, "Türkiye'nin kuruluş sürecinde emek veren ve fedakarlık gösteren kadınların anısına 2021'de oluşturduğumuz parkurumuzda dünya kadınlar gününde keyifli bir etkinlik düzenledik. Sporcularımızla Bademağacı Mahallesi'nden başlayan 5 etaplı parkuru tamamlayarak Konyaaltı Sahili'ne ulaştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demircan, AA Bölge Müdürü Yıldırım ile Şahakalkan, parkuru tamamlayan sporculara ödüllerini verdi.

AA / Zehra Tekeci - Spor

Anadolu Ajansı, Öğretmenevi, Muratpaşa, Antalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title