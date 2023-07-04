Antalya'da Hafta Sonu Otodrag Yarışı

Antalya'da Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil, Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenecek otodrag yarışı, hız tutkunlarını bir araya getirecek. Yarış, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak.