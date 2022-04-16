Antalya'da "Gloria Özaltın Championship" golf yarışması sona erdi - Haberler

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Antalya'da "Gloria Özaltın Championship" golf yarışması sona erdi

AA - Gülsem Adam - Spor
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Antalya'da 'Gloria Özaltın Championship' golf yarışması sona erdi

Antalya'da amatör golfçülerin bir araya geldiği "Gloria Özaltın Championship" müsabakası tamamlandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da amatör golfçülerin bir araya geldiği "Gloria Özaltın Championship" müsabakası tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 4 farklı turnuvaya 6 ülkeden 150 golfçü katıldı.

Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" unvanı ve tek "TrackMan Range" uygulamasına sahip, Michel Gayon imzalı Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen Gloria Özaltın Championship'de, bireysel turnuvalar gerçekleştirildi.

Organizasyonda "?TrackMan Range "Longest Drive" ve "Nearest The Pin"? müsabakaları da yapıldı.

Müsabakaların sonunda kadınlar bireysel turnuvasında Beyhan Benardete, erkeklerde Cengiz Şahin'e ödülleri verilirken, "Sebahat Özaltın" kadınlar ödülünü de yine Beyhan Benardete almaya hak kazandı.

AA / Gülsem Adam - Spor

Antalya, Türkiye, Turizm, Golf, Spor, Haberler

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