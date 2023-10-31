Antalya'da Gençler Cumhuriyet'in 100. Yılına Coşkuyla Hazır

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandıklarını, tüm imkanlarını yurtlarda seferber ettiklerini belirtti. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandıklarını, tüm imkanlarını yurtlarda seferber ettiklerini belirtti.

Gürhan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

Kırmızı-beyaza bürünen Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının coşku dolu etkinliklere sahne olduğunu bildiren Gürhan, şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yurtlarımızda gençlerimizle yaşıyoruz. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet pastası öğrencilerle birlikte kesildi. Aynı zamanda öğrenciler Kaleiçi Yat Limanı'nda, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan deniz korteji etkinliğine katıldı. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandığımız gençlerimiz için tüm imkanlarımızı yurtlarımızda seferber etmiş durumdayız. Aile ortamını aratmamak için Antalya ve ilçelerimizde bulunan yurtlarımızda onların mutlu olmaları için çeşitli etkinlikler düzenledik."

Gürhan, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en özel, en anlamlı günlerinden birini gençlerle yaşadıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet gençlerimizin emanetindedir. Bu emanetle Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu gibi aynı zamanda gençlerimiz hayal ettiklerimizi gerçekleştireceği Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı, milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz."