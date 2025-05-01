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Antalya'da Genç Güreşçiler Mücadele Edecek

Antalya'da Genç Güreşçiler Mücadele Edecek
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Antalya, 2-8 Mayıs tarihlerinde 17 Yaş Altı Zafer Kupası ve 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Toplamda yaklaşık 1200 sporcunun katılacağı etkinlik, Kemer ilçesindeki Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Antalya, 2-8 Mayıs tarihlerinde dünyanın dört bir yanından genç güreşçileri ağırlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası 17 Yaş Altı Zafer Kupası ve 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası, Kemer ilçesinde yapılacak.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Zafer Kupası'nda heyecan yarın başlayacak. Geleneksel hale gelen organizasyon, üç gün sürecek.

Genç şampiyonların Antalya'daki mücadelesi, 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak 20 Yaş Altı Şampiyonlar Turnuvası ile devam edecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvalara yaklaşık 1200 sporcu katılacak. Antalya'daki uluslararası güreş müsabakaları, Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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