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Antalya'da Futsal Turnuvası Finali Gerçekleşti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. 38 okuldan 456 öğrencinin katıldığı turnuvada ödül töreni yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi.

Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde erkekler ve kızlar olmak üzere toplam beş farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 38 okuldan 456 öğrenci katıldı.

Turnuvada dereceye giren okullar için Pelin-Cemal Kütahya Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Gök, okul sporlarının öğrencilerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin sporla iç içe olmasını sağlamak, yetenekli sporcuları keşfederek Türk sporuna kazandırmak istiyoruz. Yeni açılan Pelin-Cemal Kütahya Spor Salonumuzda gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen ailelere, beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere teşekkür ediyorum" dedi.

Okul sporları faaliyetlerinin Aksu'da hız kesmeden devam edeceği belirtilirken, öğrencilerin hem akademik hem de sportif başarılarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Törene; Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aktürk, İlçe Sağlık Müdürü Ayça Küçük, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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