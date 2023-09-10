Antalya'da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Antalya'da sona erdi. Şampiyonaya 349 sporcu katıldı ve klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada madalya kazanan sporcuların isimleri açıklandı.