Antalya'da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na 349 sporcu katıldı. Şampiyonaya kayıt yaptıran 98 kulüpten 164 kadın ve 185 erkek sporcu, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonluk için mücadele ediyor. Yarın eleme atışlarıyla devam edecek organizasyon, 10 Eylül Pazar günü sona erecek.