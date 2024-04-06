Antalya'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak milli atletler belirlendi
Antalya'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak milli atletler belirlendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan'da Antalya'da yapılacak organizasyonda 52 ülkeden yaklaşık 450 atlet madalya mücadelesi verecek.
Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal, Emine Ceylan, Elif Nur Özbey, Selin Çadır, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram, Diyar Bayram, Harun Bilir, Tülin Ek, Esma Öztekin, Şerife Berra Güven, Mehmet Güngör, Şeyhmus Çapat ve İlhan Gövce temsil edecek.
Kırgızistan'daki yüksek rakım kampı bitip 1 Nisan'da Antalya'ya dönen milli takımın bu kentteki kampı sürüyor.