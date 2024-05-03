Antalya'da düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri ve FIVB Milletler Ligi'nde Türk voleybol hakemleri görev yapacak

Antalya'da düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri ve FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında, Türk voleybol hakemleri görev yapacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, 5 Mayıs Pazar günü kadınlar ve erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyüğünün belli olacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nde Prof. Dr. Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'yı görevlendirdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu ise 14-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2024 FIVB Milletler Ligi 1. hafta müsabakalarında Erdal Akıncı'ya görev verdi.