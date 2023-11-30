Antalya'da Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Sevginle Engel Yok Kampı' yapıldı

Antalya'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin katılımıyla 'Sevginle Engel Yok Kampı' düzenlendi. Kamp programında, engelli gençler ve çocuklar için fiziksel aktiviteler, spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyin katılımıyla "Sevginle Engel Yok Kampı" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir kamp programı gerçekleştiriliyor.

Gençlik Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Kepez Özel Eğitim II. ve III. Kadem Uygulama Okulu'nda eğitim gören 75 farklı engel grubundaki 150 özel genç ve çocuğu Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda ağırlıyor.

Ailelerin de eşlik ettiği kamp programında, özel gereksinimli bireyler için aile desteği, fiziksel aktiviteler ve spor faaliyetleri, sosyal hayata katılımın artırılması konusunda uzman isimler seminer veriyor.

Çeşitli sosyal etkinliklerin ve konserlerinde yer aldığı kamp programında, özel çocuklar için parkurlar kuruldu.

3 gün süren kamp programı, yarın sona erecek.

Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yarın Konyaaltı Sahili'nde "Sevginle Engel Yok 4. Geleneksel Spor, Kültür ve Sanat Şenliği" düzenlenecek.