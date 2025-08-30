Antalya'da dağcılar Zafer Bayramı'na özel Türk bayrağı açtı

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı anısına Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanan dağcılar, zirvede dev Türk bayrağı açtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Altınyaka bölgesinde bulunan 3 bin metrelik Kızlar Sivrisi Dağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Maksat Arama Kurtarma Derneği, Toroff Off Road Kulübü, Yesevi Arama Kurtarma Ekibi ve Antbister Derneği üyeleri, 100 metreyi aşan bir tırmanış gerçekleştirdi. Sporcular zirveye ulaştıklarında dev Türk bayrağını kayalıklara astı.

Dağcıların taşıdığı bayraklarla birlikte açılan Türk bayrağı, zirvede dalgalandırıldı. Etkinliğin Zafer Bayramı'na özel düzenlendiği belirtilirken tırmanışa katılan sporcular büyük bir coşkuyla Türk bayrağı açarak şehitler ve gaziler anısına saygı duruşunda bulundu. - ANTALYA