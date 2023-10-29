Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları F-16 gösteri uçuşuyla coşkuyla kutlandı
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Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk bayraklarıyla sahili doldurarak gösteriyi heyecanla izledi.
Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dört F-16 savaş uçağı, Konyaaltı Sahili'nden geçiş yaptı.
Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu, ellerinde Türk bayraklarıyla sahili dolduran binlerce kişi heyecanla izledi.
Gösteri sonunda marşlar söyleyen Antalyalılar, Cumhuriyet Bayramı'nı ve Türkiye'nin 100. yaşını kutladı.
Kaynak: AA / Spor