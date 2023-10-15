Antalya'da Cumhuriyet Bayramı için bocce turnuvası düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yetişkinlere yönelik bocce turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yetişkinlere yönelik bocce turnuvası düzenledi.

Gazipaşa'da, Cumhuriyetin 100. yılı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yetişkinlere yönelik bocce turnuvası düzenledi. Yoğun ilgi gören turnuva, Gazi Spor Salonu bahçesinde yapıldı. Turnuvaya katılan bireyler, eğlenceli anlar yaşadı.

"Spor etkinlikleri kutlamalarla devam ediyor"

Kurum bünyesinde sportif faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, "Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gazi Spor Salonu Bahçesinde yetişkinlere yönelik düzenlemiş olduğumuz "bocce" turnuvası yoğun ilgi gördü, bu da bizi oldukça mutlu etti. Sportif faaliyetlere katılımların arttığını görmek güzel bir şey. Cumhuriyetin 100. yılı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız, spor etkinliklerimiz ile devam ediyor. Etkinliklerimize katılan herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA