Antalya'da Avrupa Uzun Mesafe Deniz Küreği Şampiyonası Sona Erdi
Manavgat Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen Avrupa Uzun Mesafe Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası, 33 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Milli sporcular Ali Asrın Öz ve Efnan Sezgin, CJMix2x kategorisinde altın madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen Avrupa Uzun Mesafe Deniz Küreği ve Sahil Sürat Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manavgat Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlara 33 ülkeden 700 sporcu katıldı.
Organizasyonda CJMix2x kategorisinde yarışan milli sporcular Ali Asrın Öz ve Efnan Sezgin, altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve protokol üyelerince yarışlarda derece alan sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor