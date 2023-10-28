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Antalya'da Açık Deniz Yüzme Yarışı Tamamlandı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışı sona erdi. Yarışa 59 erkek ve 26 kadın sporcu katıldı. Sporcular kıyasıya mücadele ederek 3 kilometrelik mesafeyi tamamladı. Kadınlarda Talya Erdoğan birinci olurken, erkeklerde Emir Batur Albayrak birinciliği elde etti.