Antalya'da Açık Deniz Yüzme Yarışı Tamamlandı
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Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışı sona erdi. Yarışa 59 erkek ve 26 kadın sporcu katıldı. Sporcular kıyasıya mücadele ederek 3 kilometrelik mesafeyi tamamladı. Kadınlarda Talya Erdoğan birinci olurken, erkeklerde Emir Batur Albayrak birinciliği elde etti.
Antalya'da organize edilen Açık Deniz Yüzme Yarışı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Konyaaltı sahilinde düzenlenen yarışa, 59 erkek ve 26 kadın sporcu katıldı.
Sporcular, 3 kilometrelik mesafeyi ilk sırada tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarış sonunda kadınlar genel klasmanda Talya Erdoğan birinci, Tuna Erdoğan ikinci, Beren Çağman üçüncü oldu.
Erkeklerde ise Emir Batur Albayrak birinciliği, Emre Sarp Zeytinoğlu ikinciliği, Boran Atasoy üçüncülüğü elde etti.
Sporculara kupa, madalya ve para ödüllerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile milli sporcu Şahika Ercümen verdi.