Antalya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlandı

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe 400'e yakın bisikletli katıldı. Bisiklet tutkunları çevre bilincine dikkat çekti.

Antalya'da, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen tura 400'ye yakın bisikletli katıldı. Annesi ve kız kardeşiyle pembe bisikletini süren Gökçe Okçu(6) etkinlikte çok eğlendiğini söyledi.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla tur düzenlendi. Etkinliğe katılan 400'e yakın bisikletli, Atatürk Kültür Merkezi'nden Titreyengöl Saat Kulesi'ne 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Akseki Kaymakamı ve Manavgat Kaymakam Vekili Volkan Hülür'ün de katıldığı etkinlikte bisiklet tutkunları çevre bilincine dikkati çekti.

'BİSİKLET ÇEVRE DOSTU'

Manavgat'ta daha fazla insanın bisiklet kullanmasını teşvik etmek istediklerini anlatan Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Dünya gittikçe kalabalıklaşıyor ve kirlilik artıyor. Araçların egzozundan çıkan gazlar dünyamızı kirletiyor. Bisiklet çevre dostudur, yaygınlaşmasını toplumun spor yapmasını istiyoruz. Turu 4 yıldır düzenliyoruz. Bu sene daha geniş katılımlı ve güzel oldu" diye konuştu.

MİNİK GÖKÇE HEM SPOR YAPTI HEM DE OYNADI

Etkinliğe annesi ve kız kardeşiyle birlikte ve pembe bisikletiyle katılan Atatürk Anaokulu öğrencisi Gökçe Okçu, etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu. Gökçe, etkinliği çok beğendiğini söyledi.(DHA)