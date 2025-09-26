Antalya'da 2026 Selectum Gold Cup Turnuvası Tanıtıldı

ANTALYA'da 2026 Nisan ayında gerçekleştirilecek Selectum Gold Cup'ın tanıtım toplantısı yapıldı. Organizasyonu düzenleyen Nanook Fc Sport Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Adam Garipoğlu, Kanada, İspanya, Kore ve Kenya gibi ülkelerden 10-15 yaş arası çocukların katılacağı turnuvayı 150'ye yakın scout ekibinin takip edeceğini söyledi.

Çocuk futbolunda önemli organizasyonlardan biri olan Selectum Gold Cup 2026'nın tanıtım toplantısı Antalya'daki bir otelde yapıldı. Antalya spor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile çok sayıda spor adamı ve kulüp yetkilisinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kanada'da faaliyet gösteren bir spor turizmi firması olan Nanook Fc Sport Capital'in Yönetim Kurulu Başkanı Adam Garipoğlu konuşma yaptı. Serik'e bağlı Belek turizm bölgesinde spor sahaları bulunan Serkan Çeri'ye ait olan Türk firması TSS FC firmasıyla ortaklık yaptıklarını söyleyen Garipoğlu, 6-15 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleyecekleri turnuvaya Kanada, İspanya, Kore ve Kenya gibi ülkelerden 10- 15 yaş arası çocukların katılacağını, turnuvayı yaklaşık 150 scout ekibinin takip edeceğini aktardı. Garipoğlu, Antalya'da kuracakları akademiyle de yurt dışından çocukları getirerek kış aylarında futbol kamplarına alacaklarını kaydederek, Türk futbolcuların yurt dışındaki takımlara transfer olmasına yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi.

ANTALYA'YA 2,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Akademilere futbolcu çocukların gelmesinin ardından nisan ayında yapılacak turnuvanın her ay yapılmaya başlanacağını vurgulayan Garipoğlu, "Kanada'daki ailelerin çocuklarını Antalya'daki turnuva ve kamplara göndermeye sıcak bakmasının en önemli nedeni havası, profesyonelliği, harika otelleri ve güvenliktir. Meksika, Kanada'ya 3 saat kadar yakın ama gitmiyoruz. Niye? Antalya gibi değil. Çocuklarını göndermek istemiyorlar. Şu anda aileler 10 saat uzaklıktaki Antalya'ya çocuklarını gönderecekler" dedi. Garipoğlu, turnuva ve akademi için Antalya'ya 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını da sözlerine ekledi.