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Antalya'da 19 Mayıs'ta Fener Alayı Düzenlenecek

Antalya'da 19 Mayıs'ta Fener Alayı Düzenlenecek

Spor Haberleri

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlenecek. Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 20.00'de meşaleler eşliğinde Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program ile kutlanacak.

19 Mayıs saat 20.00'de meşaleler eşliğinde fener alayı ile başlayacak etkinlik, Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserde sanatçı Gülşen, şarkılarını saat 21.00'de sevenleri için seslendirecek.???????

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Kaynak: AA / Spor

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